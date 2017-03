Gabriel warnt vor Eskalation der Beziehungen zur Türkei

Berlin (Mehr/ParsToday/Zeit) - Angesichts der angespannten Beziehungen zur Türkei hat der deutsche Bundesaußenminister, Sigmar Gabriel, vor einer weiteren Eskalation gewarnt.

"Wir dürfen das Fundament der Freundschaft zwischen unseren Ländern nicht kaputt machen lassen", schrieb der SPD-Chef in einem Gastbeitrag für die Zeitung Bild am Sonntag.

Anlass der jüngsten Spannungen sind Walhkampfaufritte türkischer Politiker in deutschen Städten, die bei einem Teil deutscher Politiker auf Kritik stößt. Diese lehnt Gabriel nicht grundsätzlich ab, mahnt die Gäste jedoch, sich an "die Regeln des Rechts genauso wie die Regeln des Anstands" zu halten.

Gabriel kritisierte auch die jüngsten Äußerungen seines türkischen Amtskollegen, Mevlüt Cavusoglu, der kürzlich vor Anhängern in der Türkei in Anspielung auf die geplanten Wahlkampfauftritte seiner Landsleute in Deutschland gesagt hat: "Keiner kann uns daran hindern". "Wir können überall hingehen, wo wir wollen, unsere Bürger treffen, unsere Treffen abhalten."