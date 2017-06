Zarif: Werde mit Deutschen über Zusammenarbeit im Bankbereich sprechen

Berlin(IRIB/ParsToday)- Irans Außenminister, Mohammad-Dschawad Zarif, der sich derzeit in Berlin aufhält, ist heute mit dem Bundesfinanzminister, Wolfgang Schäuble, zu Gesprächen über den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern im Bankbereich zusammengekommen.

Auch etwa 18 Monate nach Aufhebung der Atomsanktionen beklagt sich der Iran über nur zögerliche Geschäfte mit europäischen Banken. Denn die USA verhindern die Dollar-Abwicklung. „Es gibt zudem immer noch eine Iran-Phobie im Finanzsektor“, meinen iranische Politiker und Geschäftsleute.

Zarif, der heute zur Teilnahme an der jährlichen Sitzung des Europäischen Rats für Außenbeziehungen in Berlin eingetroffen ist, sagte dazu: Bei der Sitzung wird über verschiedene Themen wie die Lage in der Nahostregion, die Art der Zusammenarbeit zwischen Iran und Europa bei der Herstellung der Stabilität und Sicherheit in der Nahostregion und bei der Bekämpfung des Terrorismus und Extremismus konsultiert.

Irans Außenminister sprach auch über seine bevorstehnden Begegnungen mit dem Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, seinem Amtskollegen, Sigmar Gabriel, sowie einigen weiteren Ministern und Industriellen und fügte hinzu, die deutschen Unternehmen seien am iranischen Markt und an den Investitionen in die iranische Wirtschaft interessiert.

Zarfif wird morgen von Deutschland nach Italien weiterreisen.