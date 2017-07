Deutschland warnt vor Handelskrieg mit den USA

Berlin (ParsToday) - Ein deutscher Verantwortungsträger warnte, dass das Vorgehen des US-Präsidenten und seine Unterstützung für die heimische Produktion, Anzeichen für die Bereitschaft zu einem Handelskrieg seien.

Der Außenhandelschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Volker Treier, sagte am Dienstag, dass die Maßnahmen der US-Regierung für die Begründung des US-Handelsdefizits, und das harte Vorgehen gegen Länder, die die Handelsabkommen ausnutzen, dem deutschen Export in die USA schaden könnten.

Treier betonte, dass die deutschen Unternehmen in den USA mit zu den größen Arbeitgebern in diesem Land gehören. Deutsche Unternehmen hätten bis dato 672.000 Arbeitsplätze in den USA geschaffen und seien dort der drittgrößte ausländische Arbeitgeber.

Es wird erwartet, dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen Washington und Berlin auch auf den G20-Gipfel in Hamburg negativen Einfluss nehmen.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am 7. und 8. Juli Gastgeberin des G20-Gipfels in Hamburg, an dem u.a. US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping teilnehmen.