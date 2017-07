Lawrow: Trotz EU-Sanktionen haben keine europäischen Unternehmen Russland verlassen

Berlin (IRIB News) - Trotz Sanktionen habe kein europäisches Unternehmen die Russische Föderation verlassen.

Das sagte der russische Außenminister, Sergej Lawrow, am Donnerstag auf einer deutsch-russischen Veranstaltung in Berlin. Auf die Frage, ob ein Klima des Misstrauens zwischen Russland und Europa herrsche und dies wegen der Haltung Russlands und ob Vertrauen wiederhergestellt werden könne, antwortete Lawrow: "Wie ich bereits sagte, ist der Ball nicht in unserem Spielfeld. Wir leiden keineswegs unter den EU-Beschlüssen, die wir für illegitim halten. Wir wissen, welche Person oder Personen innerhalb und außerhalb der EU, die Mitglieder zu diesen Resolutionen angespornt hat/ haben. Nun sind wir dabei, notwendige Maßnahmen zu ergreifen, damit künftig das Wachstum und die Entwicklung in unserem Land von Entscheidungen unserer Partner unberührt bleiben". Russland werde laut Lawrow trotz alldem seine Geschäftsbeziehungen zu Europa fortsetzen. "Die EU bleibt weiterhin unser größter Handelspartner". Er fügte hinzu, die EU hat n Russland Großinvestitionen und es gebe kein europäisches Unternehmen, das den russischen Markt verlassen hätte, unterstrich Lawrow.