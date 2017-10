Deutschland stellt Ausbildung von Barzani-Kräften ein

Berlin (ParsToday) - Die deutsche Verteidigungsminsterin Ursula von der Leyen hat offiziell die Einstellung der Militärausbildung von Barzani-Kräften in den irakischen Kurdengebieten bekannt gegeben.

"Deutschland hat aufgrund der jüngsten Entwicklungen in Kirkuk die militärische Ausbildungsmission für Barzani-Truppen in der irakischen Kurdenregion ausgesetzt", betonte von der Leyen am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf die israelische Tageszeitung Jerusalem Post.

Laut von der Leyen wird die Bundeswehr vorerst keine Kräfte in den irakischen Kurdengebieten mehr ausbilden. Die Ausbildung habe vorwiegend den Kampf gegen die IS-Terrormiliz zum Ziel gehabt.

Die Ausbildungsmission der Bundeswehr in den irakischen Kurdengebieten hat im Jahr 2014 im Rahmen der so genannten Bekämpfung der IS-Terroristen und in Zusammenarbeit mit den internationalen Koalitionstruppen begonnen.