Deutschland warnt vor Anstieg terroristischer Angriffe

Berlin (ParsToday) - Laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist die Gefahr terroristischer Anschläge in Deutschland unvermindert hoch.

In einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland RND, sagte de Maizière am heutigen Mittwoch: "Knapp ein Jahr nach der Attacke auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist die Sicherheitslage in Deutschland nach wie vor angespannt."

Unter Hinweis darauf, dass die Gefahr terroristischer Anschläge in Deutschland weiterhin unvermindert hoch sei, sagte de Maizière, dass bei den gestrigen Antiterroraktionen in verschiedenen deutschen Städten mindestens sechs Personen festgenommen worden seien. Angeblich hatten die Terrorverdächtigen einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt von Essen geplant.

Laut dem deutschen Innenminister habe es im vergangenen Jahr 2016 allein fünf terroristische Übergriffe im Land gegeben, sieben weitere konnten vereitelt werden.

Ein Bericht der deutschen Geheimdienste zeigt unterdessen, dass etwa 9.000 Mitglieder von Terrorgruppen im Land leben.

Europäische Länder, die bezichtigt werden, die Bildung und Stärkung von Terrorgruppen, insbesondere gegen die syrische Regierung, zu unterstützen, sind nun besorgt über die Rückkehr der europäischen Mitglieder dieser terroristischen Gruppierungen.