Syrischer Außenminister konsultiert mit iranischem Außenminister über jüngste Entwicklungen

Teheran (Fars/ParsToday) - Syrischer Außenminister Walid al-Muallem ist heute in Teheran mit seinem iranischen Kollegen Mohammad Javad Zarif zu Gesprächen über die jüngsten Entwicklungen in diesem Land zusammengekommen.



Der syrische Außenminister wird mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani Gespräche führen.

Der Leiter der syrischen Organisation für nationale Sicherheit, Generalmajor Ali Mamlouk wird ihn auf dieser Reise begleiten. Er wird mit dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, Ali Schamkhani zu Gesprächen zusammenkommen.

Durch kontinuierliche die Konsultationen und Zusammenarbeit zwischen Iran, Russland und Syrien wurden die Entwicklungen in diesem Land in eine neue Richtung geleitet.

Am Freitag trat der Waffenstillstand zwischen der syrischen Armee und bewaffneten Opposition in Syrien mit Ausnahme der Terrormiliz Islamischer Staat und „Dschabhat Fatah asch-Scham“ und ihre Verbündeten in Kraft.