Teheran (IRINN/ParToday) - Mit dem Urteil des iranischen Außenministers, Mohammad Javad Zarif und der Zustimmung des iranischen Präsidenten, ist Javad Tork Abadi heute als neuer iranischer Botschafter in Syrien gewählt worden.



Tork Abadi war vor zwei Jahren Botschafter in Sudan, Bahrain und Nigeria und Geschäftsträger der Islamischen Republik Iran in Kuwait gehören zu weiteren Positionen im Laufe seiner Karriere.

Mohammad Reza Rauf Sheibani war vor ihm Botschafter in Syrien.