Irans und Syriens Außenminister erörtern jüngste Entwicklungen in Syrien

Teheran (IRIB) - Die Außenminister Irans und Syriens haben bei einem Treffen in Teheran, die jüngsten Entwicklungen in Syrien, insbesondere die Feuerpause in diesem Land sowie die Lieferung von Hilfsgütern an das syrische Volk, erörtert.

Walid al-Muallim traf am Samstag zu Konsultationen mit iranischen Regierungsvertretern in Teheran ein. Bei Treffen mit Mohammad-Dschawad Zarif besprachen beide Seiten Strategien zur Bekämpfung der Terrormilizen und politische Initiativen zur Fortführung der syrischen Friedensverhandlungen. Die Konsultationen zwischen Iran, Russland und Syrien haben die Entwicklungen in diesem Krisenland in neue Wege geleitet. Die Befreiung von Aleppo stellte einen schweren Schlag gegen die Terroristen und deren Unterstützer in Syrien dar und änderte die politischen Kalkulationen im Land.

Seit Freitag Mitternacht gilt die Feuerpause zwischen der syrischen Armee und den Rebellen. Davon sind die IS-Terrormiliz, die Al-Nusra-Front sowie ihre Verbündeten ausgeschlossen.

Syriens Außenminister wird zudem mit dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, Ali Schamkhani, zu Gesprächen zusammenkommen.