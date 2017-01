Iran verurteilt Terroranschläge im Irak und in der Türkei

Teheran (ParsToday) - Das iranische Außenministerium hat die jüngsten Terroranschläge in den irakischen Städten Bagdad und Nadschaf sowie den bewaffneten Anschlag in der türkischen Stadt Istanbul verurteilt.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Bahram Ghasemi, sprach am Sonntag den türkischen und irakischen Regierungen und Bevölkerungen sowie ihren Opferfamilien Beileid des Volks und der Regierung von Iran aus und sagte: Instrumentalisierung der Gewalt ,des Terrorismus sowie Doppelstandard in Sachen Terrorismus führten dazu, dass dieses globale Unheil, das alle geografischen, politischen, moralischen und religiösen Grenzen erfasst, weiter existiert.

Die Bekämfung dieses Phänomens setzt die Entsclossenheit und Verbundenheit aller Länder voraus, unterstrich Ghassemi.

Bei einem bewaffneten Angriff auf einen Nachtclub in der Silvesternacht in Istanbul wurden am Smastagabend 39 Menshen, darunter ein Polizist, getötet und 46 weitere verletz.

Bei einem Doppelanschlag im Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad wurden am Samstag 28 Zivilisten getötet und 54 weitere verletzt.

Anschlag nahe Nadschaf hinterließ heute mindestens 13 Tote und Dutzende Verletzte.