Irans bezichtigt Saudi-Arabiens der Unterstützung des Terrorismus in der Nahostregion

Teheran (IRIB/ParsToay) - Iran hat Saudi-Arabien vorgeworfen, durch die Unterstützung der Terroristen Chaos in der Region verursacht zu haben.

Damit reagierte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Bahram Ghassemi, auf die jüngsten Äußerungen des saudischen Kronprinzen und Verteidigungsministers, Mohammed bin Salman.

Saudi-Arabien sollte sein Verhalten im Dienste des Friedens und der Sicherheit auf der Welt korrigieren, so Ghassemi. "Es besteht kein Zweifel, dass der takfiristische Terrorismus seine Wurzeln im Vahhabismus hat" , unterstrich er und fuhr fort: "Riad ist enerseits für blutige Verbrechen an den Menschen in Syrien, dem Irak und Jemen verantwortlich, andererseits begeht durch die Zusammenarbeit mit dem zionistischen Regime Verrat an den Muslimen, insbesondere an der arabischen Welt und den Palästinenern." In den Berichten der westlichen Nachrichtendienste sei es laut dem Außenamtssprecher mehrmals nachgewiesen worden, dass es bedeutungsvolle und organisierte Kontakte zwischen den staatlichen saudischen Institutionen und den Extremisten auf der ganzen Welt gebe. "Es scheint, dass der saudische Verteidigungsminister mit seiner Äußerung, von diesen Enthüllungen ablenken wollte", stellte Bahram Ghassemi fest. Er fügte hinzu: "Die saudischen Machthaber sollten anstelle solcher nutzlosen Projektionen versuchen, ihr Verhalten zu korrigieren und über die Folgen ihrer selbstzerstörerischen Politik und Maßnahmen nachzudenken."

In einem Interview mit dem in New York erscheinenden Magazin "Foreign Affairs" behauptete Mohammed bin Salman, Iran sei verantwortlich für drei Hauptprobleme, nämlich Ideologien ohne Grenzen, Instabilität und Terrorismus.