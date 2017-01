Kondolationsbotschaft des Revolutionsoberhauptes anlässlich des Todes von Ayatollah Rafsanjani

Teheran (ParsToday) - Das geehrte Revolutionsoberhaupt der Islamischen Republik Iran hat anlässlich des Todes von Ayatollah Rafsanjani kondoliert.

In der Kondolationsbotschaft des geehrten Ayatollah Khamenei heißt es:

Im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen!

Wahrlich! Wir gehören zu Allah, und zu Ihm werden wir zurückkehren!

"Mit Trauer und Bestürzung habe ich die Nachricht des plötzlichen Todes meines alten Freundes und Kameraden sowie Mitstreiters bei der Islamischen Revolution und engen Kollegen während vieler Jahrzehnte, Herrn Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani zur Kenntnis nehmen müssen."

Ayatollah Khamenei brachte weiterhin zum Ausdruck, dass der Verlust eines Menschen, mit dem er 59 Jahre eng zusammengearbeitet habe hart und schmerzhaft sei. In diesen Jahrzehnten seien sie gemeinsam durch viele Härten und Schwierigkeiten gegangen.

Die große Intelligenz und die außergewöhnliche Vertrautheit Ayatollah Rafsanjanis seien eine sichere Stütze für alle die gewesen, die mit ihm in diesen Jahren zusammengearbeitet hätten, und insbesondere auch für ihn selber, so der Revolutionsführer.

Die Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlichen Ansichten, wie auch immer sie in diesem langen Zeitraum vorgekommen seien, hätten der freundschaftlichen Verbindung, die an den heiligen Stätten in Kerbala (Bayn al-Haramayn) begonnen hätten, und der tiefen persönlichen Zuneigung zueinander nicht schaden können, schrieb Ayatollah Khamenei weiter.

Ayatollah Rafsanjani sei ein einzigartiges Beispiel der ersten Generation der Gegner des unterdrückerischen Schahregimes, und dieses risikoreichen aber ehrenhaften Weges, in denen er Gefängnisaufenthalte und Folter durch den SAVAK ertrug.

"Der Widerstand gegen all dies und die Übernahme ernsthafter Verantwortung während der achtjährigen heiligen Verteidigung beim auferlegten Irakkrieg, die Leitung des islamischen Parlamentes, die Präsidentschaft der Islamischen Republik Iran, der Vorsitz des Expertenrates und viele andere verantwortungsvolle Aufgaben gehören zu den glänzenden Seiten des Lebens voller Höhen und Tiefen dieses alten Kämpfers."

Nun stehe dieser alte Kämpfer mit seiner von Anstrengungen und Bemühungen gefüllten Akte vor dem "göttlichen Rechnungshof" und dies sei auch das Schicksal aller Verantwortlichen der Islamischen Republik, so der Revolutionsführer.

"Nach dem Verlust von Ayatollah Rafsanjani kenne ich keine weitere Persönlichkeit, mit der ich derartig langfristige gemeinsame Erfahrungen über die Höhen und Tiefen dieser historischen Periode der Islamischen Republik Iran habe."

"Von ganzem Herzen wünsche ich den Segen und die Vergebung Gottes für ihn und seiner geehrten Frau, den Kindern und allen Hinterbliebenen spreche ich mein aufrichtiges Beileid aus."

Seyed Ali Khamenei

19. Dey 1395 (8.Januar 2017)