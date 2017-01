Rohani: Ayatollah Rafsanjani war eine einzigartige Persönlichkeit

Teheran (ParsToday) - Der Präsident der Islamischen Republik Iran bezeichnete den verstorbenen Ayatollah Rafsanjani als eine einzigartige Persönlichkeit während der Islamischen Revolution.

Präsident Hassan Rohani sagte am Montag bei einer Abschiedszeremonie für den verstorbenen Ayatollah Rafsanjani in Teheran zu den Reportern: "Ayatollah Rafsanjani hat während aller Phasen der Revolution und beim Aufbau des Landes nach den Zerstörungen durch den auferlegten 8-jährigen Krieg seinen einzigartigen Heldenmut und seine Courage gezeigt. und niemals ist er beiseite getreten und seine Probleme haben ihn nicht von seinem Weg abgehalten."

Weiter sagte der iranische Präsident, dass für die Fortsetzung des Weges von Ayatollah Rafsanjani alle, und besonders die Jugend, auf dem Schauplatz der Revolution präsent sein müssten, damit die Staatsordnung das vom Volk und vom Revolutionsführer gewünschte Ziel erreicht.

Auch der Präsident des iranisch-islamischen Parlamentes hob am Montag während einer Parlamentssitzung hervor: "Der Name dieses Verstorbenen war immer an der Seite der Islamischen Revolution und wird es bleiben."

Ayatollah Hashemi Rafsanjani, der Vorsitzende des iranischen Interessenrates ist am Sonntagabend an den Folgen eines Herzinfarktes in einem Teheraner Krankenhaus verstorben.