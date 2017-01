Rohani: Politische Sicherheit und Stabilität sind Grundvoraussetzung für Entwicklung Afghanistans

Teheran (IRNA/ParsToday) - Der iranische Präsident, Hassan Rohani, hat die Bedeutung der politischen Sicherheit und Stabilität sowie der nationalen Einheit als die drei wichtigsten Voraussetzungen für Entwicklung Afghanistans und den Wohlstand des aufganischen Volkes hervorgehoben.

Rohani sicherte dem Leiter des Exekutivrates der Nationalen Einheitsregierung Afghanistans, Abdullah Abdulah, bei einem Treffen am Mittwochnachmittag in Teheran weitere Unterstützung zu.

Rohani äußerte die Hoffnung, dass durch die Verstärkung der politischen Stabilität und der Einheit der Umsetzungsprozess der gemeinsamen Projekte rasch wie möglich beginnt.

Rohani sprach auch das Terrorismusproblem an und betonte, Terrorismus ist nicht nur ein Problem für Afghanistan, sondern auch für ganze Welt und sprach sich für dessen Bekämfung aus.

Bei diesem Treffen informierte der Leiter des Exekutivrates der Nationalen Einheitsregierung Afghanistans den iranischen Präsidenten über die innere Situation sowie die Friedensverhandlungen in seinem Land und sagte: Der Iran war immer Freund der Regierung und des Volkes von Afghanistan und unsere Regierung möchte die Beziehungen zu der Islamischen Republik als ein befreundetes und Bruderland ausbauen.

Abdullah Abdullah ist an der Spitze einer Delegation zur Teilnahme an der Gedenkfeier für den iransichen Ex-Präsdienten, Haschemi Rafsandschani, in Teheran eingetroffen.