Iran: Trümmerbeseitigung von Plasko-Hochhaus in 2 Tagen beendet

Teheran (ParsToday) - Der Leiter des kommunalen Brand- und Sicherheitsschutzes in Teheran hat mitgeteilt, dass die Räumungsarbeiten für die Trümmerbeseitigung des Plasko-Hochhauses in Teheran in 2 Tagen abgeschlossen werden.

Said Sharifzadeh sagte am Montagabend, dass der größte Teil der schweren Eisenträger vom Unglücksort entfernt wurden und man sich bemühe, die Beseitigung der weiteren Trümmer bis spätestens Mittwoch abzuschließen.

Der Leiter der Notfallzentrale teilte mit, dass die Zahl der durch den Hochhauseinsturz verletzten Menschen auf 201 gestiegen sei.

Bisher konnten die Überreste von 7 Menschen aus den Trümmern geborgen werden.

Nach einem Brand im Plasko-Hochhaus (einem Handels- und Produktions-, sowie Einkaufkomplex) in der Teheraner Innenstadt, am Donnerstag den 19. Januar 2017 kam es zum Einsturz dieses 54-jährigen und 15-stöckigen Gebäudes. Eine noch unbekannte Zahl von Menschen, vor allem Feuerwehrleute wurden unter den Trümmern begraben.