Französischer Außenminister kommt bald nach Iran

Teheran (IRINN/Sputnik) - Wie Bahram Ghasemi, der Sprecher des iranischen Außenministeriums mitteilte, wird der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault zur Teilnahme an der gemeinsamen Wirtschaftskonferenz Irans und Frankreichs in Kürze nach Teheran kommen.

Der französische Außenminister werde so bald wie möglich an der Spitze einer Delegation Iran besuchen, so Ghasemi. Diese Reise werde in 7 bis 10 Tagen stattfinden, so Ghassemi weiter und die bilaterale Wirtschaftskonferenz werde während dieses Besuches abgehalten.

Er hoffe, dass beide Länder zu wirtschaftlichen und politischen Vereinbarungen gelangen und es zum Meinungsaustausch über den Nahen Osten und die Syrienkrise komme.

Eine ranghohe Wirtschaftsdelegation begleite zur Unterzeichnung mehrerer Abkommen und gemeinsamer Vereinbarungen den französischen Außenminister bei diesem Besuch.