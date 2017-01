Iran: 60 Prozent der Flüchtlinge können lesen und schreiben

Alborz (IRNA/Press TV) - Nach Angaben des Generaldirektors der Abteilung für Ausländer und Einwanderer im iranischen Innenministerium können 60 Prozent der in Iran lebenden Flüchtlinge lesen und schreiben.

Ahmad Mohammadifar sagte am Dienstag auf der Landeskonferenz über Eliten unter Flüchtlingen in der Provinz Alborz, dass 48,5 Prozent dieser Personen Mädchen seien, und dies sei eine gute kulturelle Nachricht.

"In Zusammenarbeit mit NGOs suchen wir die Kinder, die nicht zur Schule gehen und für deren Gesamtheit sehen wir gute Aussichten in der Zukunft im Bereich der Migranten", so Mohammadifar.

Derzeit studieren 24.000 ausländische Studenten in Iran. 19.000 davon sind Afghanen und in naher Zukunft wird die Zahl ausländischer Studenten auf 75.000 steigen.