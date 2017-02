Russland nutzt iranische Luftwaffenbasen für Angriffe gegen Terroristen

Teheran (MehrNews/ParsToday) -Die russiche Luftwaffe werde die iranischen Luftwaffenbasen für die Angriffe gegen die Stellungen der IS-Terrormiliz in Syrien nutzen dürfen, wenn es nötig sei.

"Sollten die Staatsführer beider Länder die Nutzung der Militärinfrastrukturen im Iran für die Bekämpfung des Terrorismus in Syrien als notwendig betrachten, wird man dann einen solchen Schritt unternehmen" ,sagte der russische Botschafter in Teheran, Levan Dzhagaryan, am Mittwoch der Nachrichtenagentur TASS.

Der iranische Verteidigungminister, Hossein Dehghan, gab im Dezember 2016 eine entsprechende Anfrage Moskaus bekannt.

Russische Kampfjets fliegen seit September 2015 Angriffe in Syrien. Im August 2016 nutzte die russische Luftwaffe die Luftwaffenbasis in der westiranischen Stadt Hamadan für die Luftangriffe gegen den IS in Syrien.