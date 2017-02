Iran verurteilt Terroranschlag in Kabul

Theran (IRINN/ParsToday) - Das iranische Außenministerium hat den jüngsten Terroranschlag vor einem Gericht in Kabul, bei dem Dutzende Menschen getötet und verletzt worden sind, scharf verurteilt.

"Die Bekämpfung des Terrorismus bedarf es des Einsatzes der Staatengemeinschaft, einschließlich der Länder in der Nahostregion", sagte der Sprecher des iranischen Außenminsteriums Bahram Ghasemi am Mittwoch mit.

Ghasemi sprach der afghanischen Regierung und den Opferfamilien sein Beileid aus und fügte hinzu: "Der Terrorismus ist das Hauptproblem für die regionale und globale Sicherheit, der den Frieden und die Sicherheit in allen Ländern, ohne jede Ausnahme, zum Ziel hat."

Ein Selbstmordattentäter zündete am Dienstagnachmittag seine Sprengladung am Tor des Obersten Gerichtshofs in Kabul. Dabei wurden mindestens 19 Menschen getötet und 41 weitere verletzt.