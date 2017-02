Präsident Rohani: Das iranische Volk wird auf jede Drohung entschieden reagieren

Teheran(IRIB/ParsToday)- Anlässlich des 38. Jahrestags des Siegs der Islamischen Revolution hat Irans Präsident Hassan Rohani die Unterstützung des iranischen Volkes von der Islamischen Revolution, den Idealen des Gründers der Islamischen Republik, Imam Khomeini(Friede sei mit ihm) und dem geehrten Oberhaupt der Islamischen Revolution bekräftigt.

In einer Rede vor Millionen Iranern am Freiheitsplatz(Maidan-e Azadi) in Teheran erklärte Rohani, das iranische Volk wird niemals den vom Imam Khomeini(Friede sei mit ihm) und dem geehrten Ayatollah Khamenei eingeschlagenen Weg verlassen. Die Islamische Revolution markiere einen Wendepunkt in der iranischen Geschichte, sie habe das Land von der Abhängigkeit fremder Länder und der USA befreit und den Iranern das Schicksal ihres Landes in die Hand gegeben, unterstrich Rohani.

Irans Präsident machte klar, dass die Islamische Revolution die erste Revolution in der Welt ist, die es ermöglicht hat, dass die Iraner knapp zwei Monate nach dem Sieg an die Wahlurnen gingen und für eine islamische Staatsordnung votierten.

Rohani fügte hinzu, die Neulinge, die in einigen Ländern der Region und den USA die Macht übernommen haben, sollten wissen, dass sie gegenüber dem iranischen Volk nur mit Respekt sprechen müssen.

Präsident der Islamischen Republik Iran erklärte: Diejenigen, die die Regierung und das Volk vom Iran bedrohen, müssen wissen, dass die iranische Nation im Laufe der Geschichte bewiesen hat, dass sie auf jede Drohung mit aller Entschiedenheit reagieren wird.