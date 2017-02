Iran beabsichtigt Kauf von 950 Tonnen Yellowcake aus Kasachstan

Teheran (Press TV/ParsToday) - Nach Angaben des iranischen Leiters der Atomenergieorganisation, wird Iran in naher Zukunft 950 Tonnen Yellowcake aus Kasachstan kaufen.

Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, Ali Akbar Salehi, sagte am Samstag zu Isna, dieses Abkommen wird in den kommenden drei Jahren umgesetzt. Zunächst sollen demnach 650 Tonnen in zwei Lieferungen ins Land kommen, der Rest von 300 Tonnen im dritten Jahr.

Die letzte Lieferung soll Salehi zufolge in Uranhexafluorid-Gas umgewandelt und zurück an Kasachstan verkauft werden. Es wäre der erste internationale Verkauf des Stoffes, der beim Urananreicherungsprozess zum Einsatz kommt.

Der Leiter der Atomenergieorganisation hat auf "sehr gute Ergebnisse" der Uranexploration in Iran hingewiesen und gesagt, man kann sagen, dass im nächsten Jahr die Yellowcake-Produktion im Iran steigen wird und so Gott will, wird dies ein Fortschritt in diesem Bereich sein."