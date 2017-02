Irans Energieminister: Teheran ist zur Entwicklung neuer Energien verpflichtet

Teheran (IRIB) - Trotz des reichlichen Öl-und Gasvorkommens ist Iran gemäß seinem internationalen Umweltabkommen verpflichtet, neuer Energien zu fördern.

Das sagte der iranische Energieminister Hamid Chitchian am Sonntag während seines Besuchs in der 9. internationalen Ausstellung für neue und erneuerbare Energien in Teheran und fügte hinzu: "Iran vefügt über 76.000 Megawatt Produktionskapazität, wovon 12.000 Megawatt durch Wasserkraftwerke produziert werden." Irans Ziel sei laut Chitchian seinen Verpflichtungen im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Paris (COP21) zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen nachzukommen. "Gemäß erwartetem Zeitplan, sollen bis zum Jahr 2030, Kraftwerke zur Produktion von etwa 7.500 Megawatt erneuerbare Energien im Iran gebaut werden", so Irans Energieminister weiter.

Die 9. internationale Ausstellung der erneuerbaren Energien hat am 24. Februar in Teheran begonnen und dauert bis zum 27. Februar.