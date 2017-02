Iran: Revolutionsgarde Sepah gründet Drohnenorganisation

Teheran (Press TV/ParsToday) - Nach Angaben des Kommandeurs der Bodentruppen der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran (Sepah) ist eine Drohnenorganisation gegründet worden.

Brigadier General Mohammad Pakpour sagte am Sonntag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur "Tasnim", diese Organisation hat in den Operationsgebieten Stützpunkte und die Missionen der Bodentruppen werden von der Drohnenorganisation erledigt.

Iran hat in den letzten Jahren in dn Bereichen "Bau und Einsatz" von Drohnen erhebliche Fortschritte erzielt.

Vor kurzem wurde die neueste Kampfdrohne der Luft- und Raumfahrt der Revolutionsgarden unter der Bezeichnung "Saeghe" vorgestellt.