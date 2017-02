Präsident Rohani spricht sich für kontinuierlichen Ausbau der iranisch-kuwaitischen Beziehungen aus

Teheran (ParsToday) - Irans Präsident hat am Montag in einer Botschaft an den Emir von Kuwait bekräftigt, dass die Beziehungen zwischen Teheran und Kuwait ausgebaut würden.

In dieser Botschaft an Scheich Sabah Ahmad Jaber al-Sabah gratulierte Hassan Rohani der Regierung und dem Volk Kuwaits den Nationaltag des Landes.

"Brüderliches Verhältnis zwischen dem Iran und Kuwait auf der Grundlage der derzeit guten nachbarlichen Beziehungen und im Lichte der historischen und kulturellen Verbindungen werden zunehmend ausgebaut und verstärkt werden", schrieb Rohani

Am 14.Mai 1962 wurde Kuwit als neues Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen. Der 25. Februar ist im Kalender des Landes als Nationaltag Kuwaits registriert.