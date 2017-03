Präsident Rohani: Beziehungen zwischen Iran und Aserbaidschan schreiten voran

Teheran (ParsToday) - Der iranische Präsident, Hassan Rohani, hat die Beziehungen Irans zu der Republik Aserbaidschan als brüderlich und langfristig bezeichnet.

Nach einer gemeinsamen Sitzung der hochrangigen iranischen und aserbaidschanischen Delegationen in Teheran bekräftigte Rohani am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Teheran , der Anstieg des Handelsvolumens weist auf den Ausbau der bilateralen Beziehungen zwischen Teheran und Baku hin. Fortschritt in den iranisch-aserbaidschanischen Beziehungen sei für politische Kontakte, regionale und internationale Entwicklungen, sowie kulturelle Zusammenarbeit von Bedeutung, erklärte Präsident Rohani.

"Beide Länder spielen eine wichtige Rolle beim Norden-Süd-Transit und mit der Anbindung der Eisenbahnstrecke Astara-Astara ist der erste Schritt dahingengehend unternommen worden", so Irans Präsident.

Rohani verwies dann auf die Verhandlungen über die Ölförderung im Kaspischen Meer und fügte hinzu: "Die Ölminister beider Länder werden die Gespräche darüber bis zu einer Einigung fortsetzen."

Er wies außerdem auf die trilaterale Zusammenarbeit zwischen dem Iran, Aserbaidschan und Russland oder zwischen dem Iran, Aserbaischan und der Türkei hin und sagte: Im Rahmen dieser terilateralen Kooperationen in der Region sind beachtliche Schritte ergriffen worden.

In den Fragen der regionalen Entwicklungen und Terrorismus verträten Teheran und Baku einen gemeinsamen Standpunkt und glauben, dass die Ideologie des Wahhabismus und des Salafismus eine große Gefahr in der Region ist, dass diese terroristische Ideologie für immer ausgetrocknet werden muss.

Irans Präsident wies zudem auf die gemeinsame Haltung beider Länder gegenüber den Krisen in Syrien und im Irak hin und äußerte die Hoffnung, dass der Berg-Karabach-Konflikt durch den Dialog endgültig gelöst werde.

Bei dieser gemeinsamen Pressekonferenz nannte der aserbaidschanische Präsident, Ilham Aliyev, enge Beziehungen zwischen Baku und Teheran gut für die Region und sagte: "Mehrere Treffen mit dem iranischen Präsidenten in den letzten drei Jahren sind Zeichen der engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern."

Die politischen Beziehungen zwischen dem Iran und Aserbaidschan sind auf bestem Niveau und beide Länder unterstützen sich gegenseitig in allen internationalen Organisationen", erklärte Aliev weiter.

Er dankte zudem Iran für die Bemühungen um die Lösung der Berg-Karabach-Krise und fügte hinzu: "Für die Berg-Karabach-Frage sind die territoriale Integrität, Gerechtigkeit und Fairness wichtig, und die Islamische Republik Iran unetrstützt es."