Außenminister Zarif reist nach Indonesien

Teheran (ParsToday) - Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif ist am Sonntagabend zur Teilnahme an der Außenministersitzung der Organisation der Anrainerstaaten des Indischen Ozeans (IORA) nach Indonesien gereist.

Die dreitägige IORA-Konferenz findet vom 5. bis 7. März auf Experten-, Außenminister- und Staatsoberhäupter-Ebene, anlässlich des 20.Jahrestages der IORA-Gründung, in der indonesischen Hauptstadt Jakarta statt. Irans Außenminister nimmt am Dienstag an der Konferenz teil.

Der iranische Vize-Außenminister für juristische und internationale Angelegenheiten, Abbas Araghchi, ist gestern ebenfalls zur Teilnahme an der IORA-Konferenz nach Indonesien aufgebrochen.

Bei dieser Konferenz wird über Sicherheit, Handel, Investitionen und Fischereimanagement gesprochen sowie über Kooperation auf wissenschaftlicher Basis.