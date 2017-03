Zarif: Es besteht keine Notwendigkeit für Vermittler zwischen Iran und Saudi-Arabien

Teheran (ParsToday) - Der iranische Außenminister sagte, dass kein Vermittler in den Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien notwendig sei, Saudi-Arabien aber sein Spannungen schürendes Vorgehen in der Region stoppen müsse.

Mohammad Javad Zarif hat am Sonntag in einem Interview mit ISNA als Antwort auf eine Frage über die Beziehungen zwischen Teheran und Riad, sowie die Äußerungen des saudischen Außenministers Adel al-Dschubeir darüber, dass der Irak unparteiischer Vermittler zwischen Iran und Saudi-Arabien sein könne, gesagt: "Das Problem in diesem Zusammenhang ist nicht die Vermittlung, sondern das Problem ist, dass Saudi-Arabien denkt, dass es für die Voranbringung seiner Politik in der Region Spannungen erzeugen muss."

"Es ist notwendig, dass alle Länder in der Region ihre politischen Maßnahmen in der Vergangenheit klug analysieren müssen, und zu dem Punkt kommen, dass die Lösung der Probleme für die Region, Gespräche zwischen den Regionalländern sind und nicht eine militärische Abhängigkeit vom außerregionalen Ausland. Erst dann können wir die Probleme mit oder ohne Vermittlung lösen", so Zarif. Der iranische Außenminister wies außerdem auf die negativen Auswirkungen der belastenden Politik Saudi-Arabiens in der Region, einschließlich der Invasion im Jemen, hin und fragte, was dieser Angriff außer Unsicherheit, Terror und Stärkung von Terrorgruppen für Saudi-Arabien mit sich gebracht habe?