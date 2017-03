Präsident Rohani: Widerstandswirtschaft bleibt weiterhin Leitlinie

Teheran(ParsToday)- Die Rgierung hat nach Angaben des Präsidenten, Hassan Rohani, wichtige Schritte im Rahmen der Widerstandswirtschaft unternommen. Dazu zählt die Stärkung der Struktur der Wirtschaft und Produktion.

Rohani sagte am Mittwoch am Rande der letzten Kabinettssitzung in diesem iranischen Jahr 1395(21.03. 2016 bis 201.03.2017) vor Journalisten: Fortschritte bei den Wirtschaftsplänen, Unabhängigkeit von Weizenimport, Ausgleich früherer Rückständigkeiten im Energiebereich, Wachstum im Lebensmittel-, und Landwirtschaftsbereich und sowie Fortschritte im Einsenbahnsbereich, um nur einige zu nennen.

Irans Präsident unterstrich, dass es seiner Regierung gelungen ist, die Abhängigkeit von Öleinnahmen zu verkleinern, dafür mehr Steuereinnahmen zu erzielen. Außerdem sei es gelungen, dass der Iran seine alte Position in der Organisation Erdölexportierender Länder(Opec) zurückzuerlangen. Das seien alles Schritte in Richtung der Widerstandswirtschaft, betonte Rohani.