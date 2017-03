Teheran(IRIB/ParsToday)- Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution hat in seiner Neujahrbotschaft allen iranischen Familien und allen Iranern auf der Welt besonders den geliebten Familien der Märtyrer, den Kriegsinvaliden, ihren geehrten Familien sowie allen aufopferungsvollen Personen zum Geburtstag der Prophetentochter, Hazrat-e Fatimat al-Zahra(S.) und zum Nouruz-Fest gratuliert.

In dieser Botschaft äußerte der geehrte Ayatollah Khamenei die Hoffnung, dass das neue Jahr Iranern und Muslimen in aller Welt Gottes Segen, Sicherheit und Glückseligkeit bringt.

Er erklärte das Jahr 1396 nach dem iranischen Kalender(21.03. 2017 bis 20.03.2017) zum Jahr "Widerstandswirtschaft - Produktion und Beschäftigung-".

Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution sagte, dass das Jahr 1395 für das iranische Volk von „Bitterkeit und Freunde “ begleitet war. Er wies dann auf einige wichtige Faktoren, die dem iranischen Volk im vergangenen Jahr Freude bereiteten, hin und sagte: Die Würde des Irans und die Identität unseres lieben Volkes waren in allen Themen des vergangenen Jahres offensichtlich und die Feinde gaben an allen Orten der Welt die Stärke und die Pracht des iranischen Volkes zu.

Der geehrte Ayatollah Khamenei bezeichnete dann die rege Teilnahme der iranischen Bevölkerung an den Fußmärchen anlässlich des 37. Jahrestags des Siegs der Islamischen Revolution als eine Antwort auf Entweihungen des US-Präsidenten und die großen Solidaritätsversammlungen am Internationalen al-Quds-Tag als ein Zeichen der Identität und hohen Ideale der iranischen Bevölkerung und fügte hinzu: Während in den Nachbarländern und in der Region Unruhe herrscht, erlebte der Iran in dieser unsicheren Region auch während des vergangenen Jahres hindurch "nachhaltige Sicherheit."

"Der jugendliche Ehrgeiz", " "fromme und umfassende Schritte" waren zwei weitere Indizien bei der Bewertung der Erfolge und Fortschritte des iranischen Volkes, auf die das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution hinwies. Er sagte: Beobachtung und Erfahrung über leidenschaftliche und kreative Aktivitäten von tausenden iranischen Gruppen landesweit in den Bereichen Wissenschaft, Kultur, Produktion und Sport sowie anziehende religiöse Sitzungen und Aktivitäten zählen zu den positiven und freudigen Punkten für den Iran und die iranische Nation.

Der geehrte Ayatollah Khamenei wies dann auf das Motto des vergangenen Jahres "Widerstandsfähige Wirtschaft; Einsatz und Handlung" sowie gute Arbeiten, die die Verantwortungsträger der Islamischen Republik Iran dazu geleistet haben, hin und sagte: Es gibt da allerdings einen großen Unterschied zwischen dem, was gemacht worden ist und dem, was die Menschen hierzulande und die Führung erwarten. Dennoch müsse man die positiven und negativen Zahlen zusammensehen.

Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution betonte, die Beachtung der "Widerstandswirtschaft" wirkt allein nicht, sondern es müssen hier Lösungswege gefunden werden und fügte hinzu: Die Lösung liegt in der Aufteilung der "Widerstandwirtschaft in wichtige und Schlüsselbereiche und in der Konzentration der Verantwortlichen auf diese Bereiche. Und diese Schlüsselbereiche sind Inlandsproduktion und Beschäftigung vor allem für die Jugendlichen.

Auf Basis dessen hat der geehrte Ayatollah Khamenei das Jahr 1396 als diesjährige Jahres-Hymne "Widerstandswirtschaft - Produktion und Beschäftigung-" gewählt. Das geehrte Revolutionsoberhaupt erklärte: Konzentration auf und Planung für diese Schlüsselbereiche ist eine Forderung der Führung und der Bevölkerung von den Verantwortlichen, was bei einer Realisierung zu beachtlichen und merklichen Erfolgen führen wird, worüber die Verantwortlichen des Landes dann am Ende des Jahres der Bevölkerung berichten sollen.