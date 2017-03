Irans Vize-Präsident: Iran wird bald Benzin-Exporteur

Kerman (IRIB/ParsToday) - Der Iran sei nach den Worten des ersten Stellverters des Präsidenten Irans, Eshaq Jahangiri, einer der wichtigsten Dieselöl-Exporteure und werde in Kürze auch ein Benzin-Exporteur.

Auf einer Sitzung des Wasserrates in der südostiranischen Prozinz Kerman sagte Jahangiri am Dienstag, die jetzige Regierung konzentriere sich auf das South-Pars-Gasfeld; Iran und Katar haben nun den gleichen Anteil an der Gasfördermenge . "Im Jahr 1396 wird die Fördermenge Irans aus dem South-Pars-Gasfeld steigen", so Jahangiri.

Er wies ferner auf das sehr gute Wachstum in der iranischen Industrie und in der Landwirtschaft im vergangenen Jahr hin und fügte hinzu: "Die Regierung hat im [iranischen Jahr] 1395 ein besonderes Augenmerk auf die Produktion von Weizen gehabt und mehr als 14 Milliarden Tuman für Weizenanbau an die Landwirten gezahlt." Des Weiteren verwies der iranische Vize-Präsident auf die Ausfuhr von iranischen Waren im Wert von 40 Milliarden Dollar und sagte: "Export von nicht-Erdöl-Produkten wird im neuen Jahr 1396 weiter steigen."