Iran: Nur irakische Flagge darf in Kirkuk hissen

Teheran (Parstoday) - Das iranische Außenministerium hat das Hissen der kurdischen Regionalflagge neben der irakischen Flagge über den Regierungsgebäuden in Kirkuk kritisiert und dies als einen Schritt bezeichnet, der die Verfassung des Landes verletzt und zudem für neuen Zündstoff sorgt.

" Irans plädiert prinzipiell für die territoriale Integrität und Souveränität des Iraks, Einhaltung der Verfassung durch alle Konfliktparteien und Lösung des Konliktes in diesem Land durch Verhandlungen und rechtliche Maßnahmen", sagte Irans Außenamtssprecher, Bahram Ghassemi, heute. Die Bekämpfung des Terrorismus und Befreiung der noch besetzten Gebiete seien die wichtigsten Aufgaben der irakischen Regierung und des Volkes, wobei der Iran ihnen stets zur Seite stand und diesen Kurs auch künftig fortsetze, unterstrich Ghassemi.

Irans Außenamtssprecher erklärte: Der jüngste Schritt in Kirkuk könnte die Zentralregierung von ihrer derzeitigen Hauptaufgabe, nämlich IS-Bekämpfung, abbringen.

Der Provinzrat von Kirkuk hat am 28. März dafür gestimmt, über die Regierungsgebäuden in der Kurdenregion künftig neben der irakischen Flagge, die kurdische Regionalflagge zu hissen. Diese Entscheidung stieß auf Ablehnung bei der irakischen Regierung und den Turkmenen in Kirkuk.

Die Führung der autonomen Kurdenregion im Nordirak will Kirkuk in ihr Gebiet integrieren, während die Zentralregierung in Bagdad die Kontrolle über die Provinz zurückgewinnen will.

Die UN-Mission im Irak, Unami, hatte sich besorgt darüber geäußert: Derartige „einseitige Entscheidungen“ bedrohten „das friedliche Zusammenleben“ der Volks- und Religionsgruppen in Kirkuk.