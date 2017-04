Präsident Rohani: Nukleartechnologie ist für Iran eine Notwendigkeit

Teheran(IRIB/parsToday)- Präsident der Islamischen Republik Iran, Hassan Rohani, sieht in der Atomtechnologie im iran eine Notwendikeit, worauf auch das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution zu Recht bestanden hat.

In einer Rede anlässlich des "Nationaltags der Atomtechnlogie" im Iran sagte heute Rohani in Teheran: Unser Atomteam hat die Parole "Atomenergie ist unser verbrieftes Recht" in die Tat umgesetzt.

Irans Präsident wies dann auf die Realisierung von 42 Atomprojekten im vergangenen Jahr hin und und bezeichnete dies als das Ergebnis eines revolutionären Managements.

Rohani ging dann kurz auf den Atomstreit ein und erklärte, im Jahr 2003 versuchten einige Länden, dem Iran dieses Recht zu nehmen. Er sagte dazu weiter: In jenem Jahr war es aber dem Iran gelungen, die Weiterleitung seines Atomdossiers an den UN-Sicherheitsrat zu verhindern. Und das sei der erste Erfolg Irans gegenüber den USA gewesen.

Der iranische Präsident kritisierte dann den amerikanischen Raketanangriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien und sagte: In der Welt herrschen Doppelstandard und Gesetzlosigkeit, daher griffen die USA einen souveränen Staaten an, ohne dafür ein UN-Mandat zu haben. Rohani bedauerte, dass einige Länder der Nahostregion die USA sogar zu diesem Schlag ermutigt hätten.