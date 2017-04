Rohani und Putin bekräftigen weitere Unterstützung für Syrien

Teheran/Moskau (ParsToday) - Die Präsidenten Irans und Russlands haben den US-Raketenangriff in Syrien verurteilt und sich für die weitere Unterstützung von diesem Land ausgesprochen.

In einem Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen, Wladimir Putin, am Sonntagnachmittag bezeichnete der iranische Präsident, Hassan Rohani, den US-Angriff in Syrien als klare Verletzung der Souveränität eines unabhängigen Staates.

Irans Präsident brachte die Bereitschaft Teherans zur Koordination und Zusammenarbeit mit Moskau im Kampf gegen den Terrorismus zum Ausdruck und fügte hinzu: "Der jüngste US-Angriff untergräbt politische Verhandlungen und letztlich zur militärischen Konfrontaion. In dieser Situation ist die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen dem Iran, Russland und Syrien gegen die Gewalt und den Terrorismus notwendig."

Putin verurteilte ebenfalls den Raketenanngriff der USA als einen aggressiven Akt und sagte: Das sei inakzeptabel und auch ein Vorwand, die Terroristen zu unterstützen.

Russlands Präsident forderte außerdem den Ausbau bilateraler und multilateraler Zusammenarbeit zwischen dem Iran und den Ländern der Region deisbezüglich, besonders im UN-Sicherheitsrat.