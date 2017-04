Präsident Rohani: US-Raketenangriff war eine Vergeltung für Niederlagen der Terroristen

Teheran (IRIB/ParsToday) - Der Raketenangriff der USA in Syrien sei nach den Worten des iranischen Präsidenten eine Vergeltung für die Niederlagen der Terroristen in Syrien gewesen; dieser habe sie ermutigt, ihre Verbrechen in diesem Land fortzusetzen.

Auf einer Pressekonferenz mit In- und ausländischen Journalisten bezeichnete Hassan Rohani heute in Teheran den US-Luftanschlag als eine Verletzung des Völkerrechts und unterstrich, dass dieser Angriff die Syrien-Friedensgespräche überschattet und zur Stärlung der Terrorgruppen geführt habe. Die jüngsten Terroranschläge in verschiedenen Teilen der Welt hätten gezeigt, dass die Terroristen keinem Land nutzen, selbst ihren Ünterstützern nicht, so Rohani. Er fuhr fort: "Was ist die Konsequenz, wenn ein internationales Untersuchungskomitee mit unparteiischen Ländern die Ermittlungen übernimmt und dann zum Ergebnis kommt, dass nicht die syrische Regierung, sondern die Terroristen Chemiewaffen eingesetzt haben? Was für eine Anwort werden die USA der Weltgemeinschaft darauf geben?"

Iran sei, so Rohani, eines der Hauptopfer von tödlichen Chemiewaffen und verurteile deren Einsatz, unabhängig davon, wer oder welche Gruppe sie einsetzt oder eingesetzt hat.

Irans Präsident äußerte sich ein Weiteres Mal über die Zukunft Syriens und sagte, dass die Krise in dem Land nur auf politischem Wege gelöst werden könne und das syrische Volk das Schlicksal ihres Landes bestimmen müsse.

Rohani wies ferner auf die Syrien-Friedensgespräche hin und äußerte seine Hoffnung, dass ein dauerhafter Frieden in diesem Land erzielt wird.