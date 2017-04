Revolutionsoberhaupt: Amerikanischer Raketenangriff auf Militärbasis in Syrien war ein strategischer Fehler

Teheran(ParsToday)- Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution hat den Raketenangriff der USA auf den Militärstützpunkt in Scheirat, nahe der nordsyrischen Stadt, Homs, als einen strategischen Fehler bezeichnet und Waschington unterstellt, dabei ist, Fehler der Vorgängerregierungen zu wiederholen.

Beim Treffen der Kommandeure der Streitkräfte der Islamischen Republik, sagte der geehrte Ayatollah Khamenei zu dem jüngsten amerikanischen Raketenangriff in Syrien: Verbrechen, Aggression und Übergriffe sind Schritte, die von USA ausgehen; dies tun sie auch in anderen Teilen der Welt.

Das geehrte Revolutionsoberhaupt erklärte: DIe früheren US-Verantwortlichen haben die IS-Terrormiliz(Daesh) aus der Taufe gehoben, oder ihnen geholfen und die aktuellen Machthaber in Washington sind dabei, die IS-Terrormiliz oder ähnliche Terrormilizen zu stärken.

Ayatollah Khamenei unterstrich, dass die Terrorgefahr in Zukunft auch die USA erfassen wird. Er fügte hinzu: Europa zahlt nun für Fehler, die es früher gemacht hat,die europäischen Bürger fühlen sich weder im eigenen Haus noch auf der Straüe sicher und die USA wiederholen genau denselben Fehler.

Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution bekräftigte: Iran hat gezeigt, er wird das Feld wegen falschen Aktivitäten nicht räumen und das Volk und die Verantwortlichen vertrauen der Revolution . Iran werde sich wegen Drohungen nicht zurückziehen, denn wenn man sich zurückziehen wollte, hätten man schon längst versagt, psychisch wie zivilisatorisch.

An einer weiteren Stelle seiner Rede wies der Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte auf die allseitige Unterstützung des irakischen Ex-Diktaors, Saddam Hussein, während des Kriegs gegen den Iran hin und sagte: Die europäischen Staaten, die jetzt der syrischen Regierung den Einsatz von Chemiewaffen vorwerfen, haben dem Saddam-Regime während des Kriegs gegen den Iran Chemiewaffen geliefert, um diese Waffen an verschiedenen Kriegsfronten und in "Sardascht und Halabtsche" einzusetzen.

Der geehrte Ayatollah Khamenei erklärte: Der Feind versucht, den Geist der Bevölkerung, Verantwortlichen und Streitkräfte zu schwächen und unterstrich, die Streitkräfte der Islamischen Republik sollen in Anlehnung an Gott und mit Selbstvertrauen ihre Fähigkeiten und Potenziale erhöhen und die möglichen Mängel beheben.