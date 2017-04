Shiraz (IRNA/ParsToday) - Der iranische Präsident ,Hassan Rohani, ist am Mittwochabend zur Teilnahme an der Gedenkzeremonie für großen iranischen Dichter "Saadi" in Schiraz, der Hauptstadt der südiranischen Provinz Fars, eingetroffen.

Einige Minsiter begleiten Rohani auf seiner Reise. Rohani soll außerdem 400 Entwicklungsprojekte in dieser Provinz einweihen.

Der 1. Ordibehescht, dem 21. April, ist der Jahrestag der Geburt des iranischen Dichters und des Schöpfers der Meisterwerke Bustan und Golestan, Saadi Schirazi.