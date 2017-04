Abschlusserklärung der trilateralen Syrien-Gespräche in Teheran

Teheran (IRINN/ParsToday) - In der Abschlusserklärung der trilateralen Syrien-Gespräche auf Experten-Ebene in Teheran haben iranische Experten gefordert, allen Dimensionen der Krise in Syrien gleichermaßen Aufmerksamkeit zu schenken.

Am Ende der Expertensitzung trat das Außenminsiterium dafür ein, dass verschiedene Dimensionen der Syrien-Krise, militärische Dimension, wie etwa bei der Bekämfung des Terrorismus und die politische Dimension, etwa bei Suche nach einem politischen Lösungsweg aus der Krise durch Vereinabrungen zwischen syrischen Gruppen berücksichtigt werden sollen.

An dieser Sitzung nahmen Vertreter aus dem Iran, Russland, der Türkei teil. Sie diskutieren über den am 30. Dezember 2016 vereinbarten Waffenstillstand und dessen Umsetzug sowie über den Gefangenen- und Gefangenaustausch.

Die Teheraner Sitzung war die Vorbereitung für die 4. intrenationale Syrien-Konferenz , die am 3. und 4. Mai in Astana, der Hauptstadt der Republik Kasachstans, stattfinden soll. Sie einigten sich außerdem auf eine weitere Sitzung auf Experten-Ebene am 2. Mai.

Die Gespräche der drei Garanten der Waffenruhe in Syrien wurden am Dienstag und Mittwoch auf Experten-Ebene in Teheran fortgesetzt.