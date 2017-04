Iran verurteilt Anschlag in Paris

Teheran (Farsnews/ParsToday) - Das iranische Außenministerium hat den Terrorangriff am Donnerstagabend in Paris verurteilt.

Der Sprecher des iranischen Außenamtes drückte am Freitag dem französischen Volk sein Beileid aus und sagte, die Unterstützung der westlichen Welt für die Terroristen habe sie für weitere Anschläge im Herzen Europas dreister gemacht.

Auf der Pariser Prachtstraße Champs Elysées erschoss ein Mann am Donnerstagabend einen Polizisten mit einem Sturmgewehr und verletzte drei weitere Personen.

Die Terrormiliz bekannte sich auf ihr Propaganda Sprachrohr Amaq zu diesem Attentat. Der Angriff sei vom IS-Kämpfer "Abu Yussef" verübt worden, hieß es dort.

In den vergangenen zwei Jahren sind in Frankreich mehr als 230 Menschen bei Terroranschlägen getötet worden. Seit 2015 herrscht in diesem Land der Ausnahmezustand.