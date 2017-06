Revolutionsführer: Kampf gegen das zionistische Regime gilt als eine Pflicht für die islamische Welt

Teheran(IRIB/ParsToday)- Laut dem islamischen Recht sind alle Muslime verpflichtet, gegen die Kontrolle des Feindes über die islamischen Gebiete zum Kampf und zum Dschihad zu greifen, aus diesem Grund ist heute die Bekämpfung des zionistischen Regimes eine Pflicht für die gesamte islamische Welt, unterstrich heute das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution.

Beim Treffen der Verantwortlichen der Islamischen Republik, verschiedener Bevölkerungsschichten und der Botschafter der islamischen Länder im Iran gratulierte der geehrte Ayatollah Khamenei das Fitr-Fest, kritisierte einiger islamischer Länder wegen ihrer Kampf-Absage und bezeichnete das iranische Volk hinsichtlich Pflichterfüllung als ein behutsames und wachsames Volk. Er fügte hinzu: Die Islamische Welt braucht Verbundenheit; die islamischen Völker sind meist miteinander solidarisch, das sind aber die islamischen Regierungen, die ihre Pflicht erfüllen müssen.

Das geehrte Revolutionsoberhaupt bezeichnete den Fußmarsch am Internationalen Al-Qudstag und die prachtvolle Teilnahme der iranischen Bevölkerung als ein ehrenvolles Beispiel für die islamische Verbundenheit und erklärte: Die islamische Verbundenheit ist es, dass die schiitische Bevölkerung während des Fastens prachtvoll auf die Straße geht und sich mit den sunnitischen Palästinensern solidarisiert.

Der geehrte Ayatollah Khamenei nannte es gefährlich, dass das Palästinenserproblem vergessen wird und in Hintergrund gerät. Er sagte dazu weiter: Verbundenheit liegt im Interesse aller islamischen Länder. Wegen der Palästinensersache sollen sich die islamischen Länder zusammentun und verhindern, dass das Palästinenserproblem als erstes Anliegen der islamischen Welt in Vergessenheit gerät.

Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution bezeichnete ferner "Differenzen und Spaltungen" als die großte Wunde am Körper der Islamischen Welt, verwies auf die blutigen Auseinandersetzungen in verschiedenen islamischen Ländern wie im Jemen, Irak, in Syrien und in den nordafrikanischen Ländern und betonte: Annäherung innerhalb der islamischen Welt und Vermeidung von Gewalt entsprechen der göttlichen Philosophie und liegen außerdem im Interesse aller islamischen Länder.

Vor dieser Ansprache dankte Irans Präsident, Hassan Rohani, der iranischen Bevölkerung und den iranischen Streitkräften für ihre Standhaftigkeit gegenüber den Terroristen und sagte: Reaktion auf Terroranschläge zeigte nur einen kleinen Teil der Verteidigungskraft Irans.

Rohani dankte ebenfalls der iranischen Bevölkerung für ihre prachtvolle Teilnahme an den Fußmärschen zum Internationalen Al-Qudstag und sagte: Dieser Fußmarsch bewies, dass am Ende das Recht über Unrecht siegt.