Iran: Großes Waffenlager von Terroristen entdeckt

Teheran (IRIB) - Iranische Sicherheitskräfte haben am Sonntag ein großes Lager für Waffen und Munition der Terroristen ausfindig gemacht.

Das teilte der iranische Informationsminister, Mahmoud Alavi, am Montag am Rande des Fitr-Fest-Gebets in Teheran mit und fügte hinzu, die Einzelheiten zu dem Fund würden in kürze bekannt gegeben.

Mit Wachsamkeit der iranischen Sicherheitskräfte sei laut Alavi die Möglichkeit terroristischer Anschläge im Iran auf ein Minimum gesunken.