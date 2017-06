Zarif: Atomabkommen mit Großmächten ist Ergebnis der Standhaftigkeit des iranischen Volkes

Berlin (IRNA/ParsToday) - Mit den Worten des iranischen Außenministers Mohammad Javad Zarif, waren es die iranischen Bürger, die die Atomverhandlungen zu einem Ergebnis geführt und die 5 Großmächte und Deutschland an den Verhandlungstisch gebracht haben.

Außenminister Zarif sagte am Montagabend vor in Deutschland lebenden Iranern in Berlin, dass der Erfolg Irans auf allen Gebieten, wie z.B. bei der 8-jährigen heiligen Verteidigung während des auferlegten Krieges gegen Irak, beim Wiederaufbau, und bei den Atomverhandlungen, der Unterstützung und Standhaftigkeit des iranischen Volkes zu verdanken ist.

Er fügte hinzu, dass für Iran als stärkstes Land in der Region, nur in einer friedlichen und entwickelten Region Sicherheit und Fortschritt möglich sind, und diejenigen, die versuchen durch Beseitigung und Unsicherheit anderer Sicherheit zu erlangen, nichts als Unsicherheit und Demütigung erreichen werden.

Der iranische Außenminister, der zu Gesprächen mit deutschen Verantwortlichen nach Berlin gereist ist, hat gestern (Sonntag) bei der Jahressitzung des Rates für Auswärtige Angelegenheiten (RAB, engl. Foreign Affairs Council, FAC), gesprochen.