Irans Parlamentsvorsitzender: US-Strategie ist gleich dem Terrorismus

Seoul (ParsToday) - Der Vorsitzende des islamisch-iranischen Parlamentes hat hervorgehoben, dass die Strategie der USA nicht die Bekämpfung des Terrorismusi, sondern parallel zu diesem sei.

Ali Laridschani, der an der Sitzung der Parlamentsvorsitzenden der eurasischen Staaten in Seoul teilnimmt, bezeichnete Terrorismus und Extremismus als eine verheerende internationale Bedrohung und sagte: "Die US-Strategie ist ein Spiel mit dem Terrorismus, deshalb müssen die Länder der eurasischen Region so handeln, dass die Kosten für die Verteidiger der Ideologie des Terrorismus und deren Sponsoren in Bezug auf Werbung, Politik und Sicherheit, steigen.

Er ergänzte, dass die IR Iran aufgrund ihrer bedeutenden geopolitischen Lage und ihrer wirtschaftlichen, kulturellen und sicherheitspolitischen Kapazitäten geeignet ist, damit sie mehr als früher ihre wichtige Rolle für die allseitige Entwicklung und Hilfe für die Schaffung einer stabilen Sicherheitsordnung in Eurasien spielen kann.

Parlamentspräsident Laridschani hat die einseitigen Wirtschaftssanktionen der USA gegen unabhängige Länder als grobe Verletzung des Völkerrechts, der Charta der Vereinten Nationen, und des multilateralen Handelssystems bezeichnet undbetont, dass die letzten Sanktionen der USA gegen Iran und Russland als unvereinbar mit den internationalen Verpflichtungen Washingtons sind.

Bei der eintägigen Sitzung "Eurasien" haben Parlaments- und andere Vertreter aus 27 Ländern Asiens und Europas über verschiedene Themen, insbesondere den Kampf gegen Terrorismus und die organisierte Kriminalität,sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit und gemeinsame Programme im Bereich Energie und Umwelt, gesprochen.