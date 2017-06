Iran und Russland betonen Fortsetzung des Kampfes gegen Terrorismus

Seoul (ParsToday/IRNA) - Der Vorsitzende des islamisch-iranischen Parlamentes und der russische Duma-Vorsitzende haben die Fortsetzung beider Länder beim Kampf gegen den Terrorismus betont.

Vyacheslav Volodin, der Präsident der russischen Duma (Unterhaus des russischen Parlamentes) hat in Seoul bei der Sitzung der eurasischen Parlamentschefs, bei einem Treffen mit dem iranischen Parlamentspräsidenten Ali Laridschani gesagt: "Moskau und Teheran verstehen sich insbesondere bei Fragen wie der Terrorismusbekämpfung und bei Sicherheitsfragen, denn Russland und Iran haben sehr viel für den Sieg gegenüber dem Terrorismus unternommen."

Ali Laridschani lud den russischen Duma-Vorsitzenden bei dieser Gelegenheit nach Teheran ein, um an den Feierlichkeiten zu Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Rohani teilzunehmen. Vyacheslav Volodin nahm diese Einladung an.

Ali Laridschani war zuvor auch schon mit seinen Amtskollegen aus Armenien, den Philippinen, der Republik Aserbaidschan, Afghanistan, Pakistan und der Tschechischen Republik zusammengetroffen.

Er ist am Montag an der Spitze der iranischen Delegation nach Seoul gereist, um an der zweiten Sitzung der eurasischen Parlamentsvorsitzenden, die im letzten Jahr unter Teilnahme Irans ins Leben gerufen wurde.

Diese Sitzung wurde heute mit Herausgabe einer Erklärung beendet.