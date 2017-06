Zarif in Rom eingetroffen

Rom (Tabnak) - Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif ist zu Gesprächen mit italienischen Spitzenpolitikern von Berlin nach Rom weitergereist.

Bei seinem Aufenthalt in Rom wird er mit Ministerpräsident Paolo Gentiloni, Außenminister Angelino Alfano und Parlamentspräsidentin Laura Boldrini über bilaterale Themen und die aktuellen Entwicklungen in der Region, insbesondere in Syrien, sprechen.

Am Abend gibt es eine gemeinsame Pressekonferenz mit seinem italienischen Amtskollegen.

Italien gehört zu den wichtigsten Handelspartnern Irans.