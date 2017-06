Reaktion Irans auf Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA

Teheran (Tabnak) - Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, dass die neueste Entscheidung des Obersten Gerichtshofes der USA, die Blockade des US-Einreisestopps für Menschen aus 6 mehrheitlich muslimischen Staaten, vorerst aufzuheben, gegenüber den Muslimen diskriminierend und unfair sei.

Bahram Ghassemi sagte am Dienstag, dass der Blick der amerikanischen Führer auf die Muslime die in den USA leben oder in dieses Land reisen wollen, immer pessimistisch, beleidigend und demütigend gewesen sei und der jetzige US-Präsidenten Donald Trump, sei es im Wahlkampf oder nach seiner Wahl, ein Beispiel für dieses beleidigende Verhalten ist.

Er ergänzte, dass die IR Iran nach genauer Prüfung der letzten Entscheidung des US-Gerichtshofes, entsprechende und geeignete Maßnahmen demgegenüber ergreifen werde.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat am 26. Juni 2017 die Blockade des US-Einreisestopps für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Staaten vorerst aufgehoben. Die betroffenen Länder sind Iran, Syrien, der Jemen, Libyen, Somali und Sudan.

Das oberste Gericht erlaubt Trumps Einreiseverbot in Teilen und wird sich mit der Rechtmäßigkeit der gesamten Verordnung im Oktober befassen.