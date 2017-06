Laridschani: Pakistan muss seine Grenzen ernsthafter bewachen

Seoul (IRIB) - Der iranische Parlamentspräsident Ali Laridschani sagte, dass Pakistan seine Grenzen besser bewachen und das Eindringen von Terroristen nach Iran verhindern müsse.

Ali Laridaschani hat am Dienstag am Rande der Sitzung der eurasischen Parlamentspräsidenten in Seoul, bei einer Zusammenkunft mit seinem pakistanischen Amtskollegen Sardar Ayaz Sadiq gesagt, dass die IR Iran von Pakistan erwarte, mit mehr Ernsthaftigkeit die gemeinsame Grenze zu bewachen.

Bewaffnete Banditen und Söldner hätten in den letzten Jahren mit terroristischen Angriffen von pakistanischem Boden aus, mehrere Iraner und iranische Grenzwächter im Grenzgebiet der iranischen Provinz Sistan-Balutschistan (Südostiran) getötet.

Der pakistanische Parlamentspräsident verurteilte die terroristischen Angriffe in Teheran und sprach dem iranischen Volk seine Anteilnahme aus.

Ali Laridschani ist am Montag an der Spitze einer iranischen Delegation zur Teilnahme an der 2. Sitzung der eurasischen Parlamentspräsidenten in die südkoreanische Hauptstadt Seoul gereist. Diese Sitzung endete am Dienstagnachmittag mit einer Erklärung.