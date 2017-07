Irans Präsident gratuliert zur Befreiung von Mossul

Teheran(IRIB/ParsToday)- Präsident der Islamischen Republik Iran, hat zur Rückeroberung der nordirakischen Stadt, Mossul(Provinz Nineve) aus der Kontrolle der IS-Terrormiliz(Daesh) gratuliert.

In drei getrennten Botschaften an den Präsidenten, Fuad Masoum, den Ministerpräsidenten, Haidar al-Abadi, und den schiitischen Geistlichen, Großayatollah Ali Sistani, brachte der iranische Präsident, Hassan Rohani, seine Freude über dieses große Ereignis zum Ausdruck und bekundete die Bereitschaft der Islamischen Republik, den Irak weiterhin im Kampf gegen den Terrorismus zu unterstützen und darüber hinaus die Bekämpfung des Terrorismus in der ganzen Nahostregion fortzusetzen.

Drei Jahre nach Ausrufung des "Kalifats" der IS-Terrormiliz verkündete der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi dessen Ende. "Wir erleben das Ende des falschen Staats von Daesh (IS)", erklärte al-Abadi am Donnerstag. Die IS-Miliz hatte vor drei Jahren ein "Kalifat" in Teilen Syriens und des Iraks ausgerufen, kurz darauf war ihr Anführer in der Al-Nuri-Moschee in Mossul erstmals öffentlich aufgetreten.

Vergangene Woche sprengten die Terroristen die mittelalterliche Moschee und das schiefe Minarett in die Luft, nachdem Regierungstruppen immer näher an das Gebiet heranrückten.

Die Offensive zur Rückeroberung Mossuls läuft seit acht Monaten. In der Altstadt sollen weiterhin zehntausende Zivilisten eingeschlossen sein.