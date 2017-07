Irans Außenministerium: Gewaltverzicht ist der beste Weg zur Beilegung der Streitigkeiten in Venezuela

Teheran (IRIB/ParsToday) - Der Verzicht auf Gewaltanwendung und Verhandlungen in einer ruhigen Atmosphäre ohne ausländische Einmischung seien laut dem Sprecher des iranischen Außenministeriums der beste Weg zur Beilegung der Streitigkeiten und zur Gewährleistung der Interessen aller Menschen in Venezuela.

Bahram Ghassemi rief am Freitag die Regierung und Opposition in Venezuela zur Ruhe und zu Handlungen im Rahmen des Gesetzes auf und verurteilte den jüngsten Angriff auf den Obersten Gerichtshof und das Innenministerium in Caracas.

"Der Iran ist der Ansicht, dass illegale und gewalttätige Aktionen eine Einigung sowie die Beilegung der Krise durch Dialog und Gespräch erschweren", sagte Ghassemi.

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas hat es am Dienstagabend einen bewaffneten Angriff mit einem gekaperten Polizeihubschrauber auf das Gebäude des Obersten Gerichtshofes und des Innenministeriums gegeben.