Irans Vizeaußenminister warnt die USA vor willkürlichen Militäraktionen in Syrien

Teheran(IRNA/ParsToday)- Angesichts der amerikanischen Angriffsdrohungen auf Syrien hat Irans Vizeaußenminister, Abbas Araghchi, Washington vor willkürlichen Militäraktionen in diesen Land gewarnt.

Am Rande einer "Sondersitzung anlässlich des 20. Jahrestags der Umsetzung der Konvention über das Verbot chemischer Waffen sowie anlässlich des 30. Jahrestags des Chemiewaffenangriffs auf die iranischen Stadt "Sardascht" durch das irakische Bath-Regime sagte Araghchi heute in Teheran: Jeder willkürliche Angriff der USA auf Syrien in der Vergangenheit und möglicherweise auch in der Zukunft verstieß beziehungsweise verstößt gegen das Internationale Recht und ist scharf zu verurteilen.

Er fügte hinzu: Kein Land darf ein anderes Land willkürlich und nach eigenem Urteil angreifen. Er betonte: Die Islamische Republik verurteilt derartige amerikanische Angriffe und und warnte und wird auch in der Zukunft jegliche Angriffe unter welchem Vorwand auch immer verurteilen.