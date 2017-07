Zarif: Bilaterale Treffen verhindern Barrieren in den Beziehungen

Teheran (IRNA) - Der iranische Außenminister sagte, dass zunehmende bilaterale Treffen Hindernisse in den Beziehungen, insbesondere auch bei den wirtschaftlichen Beziehungen, beseitigen können.

Mohammad Javad Zarif forderte am Montagnachmittag in Teheran bei seiner Zusammenkunft mit Christian Masset, dem Generalsekretär des französischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Entwicklung, die Fortsetzung des politischen Dialogs zwischen beiden Ländern. Er bezeichnete die Beziehungen zwischen Iran und Frankreich als auf dem richtigen Wege und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die bilateralen Kooperationen weiter gedeihen. Außenminsiter Zarif sagte unter Hinweis auf die Entwicklungen in der Region, dass Iran für humanitäre Hilfsleistungen an die syrische Bevölkerung bereit sei, genauso wie Iran nach einer politischen Lösung für die Krise in Syrien strebe.

Der Generalsekretär des französischen Außenministeriums fügte bei diesem Treffen hinzu, dass sich Frankreich um die Beseitigung von Hindernissen in den Beziehungen bemühe und versuche mit geeigneten Maßnahmen die Zusammenarbeit beider Länder auszubauen.